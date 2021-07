Dass Tech-Riesen wie Netflix, Microsoft, Google & Co. hohe Umsatzzahlen haben und diese im Zuge des Corona-Jahres 2020 noch gestiegen sind, ist allgemein bekannt. Doch wie hoch ist der Umsatz dieser Konzerne pro Minute?? 373.606 US-Dollar sind viel - aber in Q4 2020 war die Zahl noch größer - Amazon macht in Q1 2021 pro Minute den größten Umsatz - Netflix bildet in Q1 das Schlusslicht - und hat dennoch eine Marktkapitalisierung von immerhin 227,4 Milliarden US-DollarEs ist kein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...