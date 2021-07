DJ EZB/Schnabel: Hoffnung auf Ende der Niedriginflationsphase

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--EZB-Direktorin Isabel Schnabel hat die Hoffnung, dass der Euroraum in den nächsten Jahren dem Umfeld niedriger Wachstums- und Inflationsraten entkommen kann - wenn die Europäische Zentralbank (EZB) vorübergehend erhöhte Inflationsraten zulässt. "Eine stärkere und schnellere Überwälzung der erhöhten Erzeugerpreisinflation, eine länger andauernde Wachstumsphase über dem Potenzial der Wirtschaft und eine positive Preis-Lohn-Spirale könnten die Wirtschaft des Euroraums aus dem Umfeld mit niedrigem Wachstum und niedriger Inflation vor der Pandemie herauszuführen", sagte Schnabel laut veröffentlichtem Redetext beim Petersberger Sommerdialog.

Im günstigsten Szenario würde die Inflation laut Schnabel in den kommenden Jahren höchstwahrscheinlich deutlich unter den Niveaus bleiben, die in den 70er und 80er Jahren die Preisstabilität und damit den Wohlstand und den sozialen Zusammenhalt bedrohten - vor allem dank der stabilitätsorientierten Politik der unabhängigen Zentralbanken.

"Stattdessen bietet die derzeitige Aufbruchstimmung und Zuversicht nach einer langen Periode sehr niedriger Inflation in Verbindung mit erheblichen öffentlichen und privaten Investitionen in digitale und grüne Technologien eine willkommene Gelegenheit, die langfristigen Inflationserwartungen wieder stärker an der Definition des EZB-Rats von Preisstabilität auszurichten", sagte Schnabel.

Sie selbst sieht zunehmend Anzeichen dafür, dass diese Neuausrichtung allmählich stattfindet. Damit sie nachhaltig werde, müsse die Geldpolitik expansiv bleiben, um die einsetzende Erholung nicht abzuwürgen. "Eine solche Geduld kann dazu führen, dass die Inflationsergebnisse für eine vorübergehende Zeit moderat über unserem Ziel liegen. Dies wird eine notwendige und verhältnismäßige Voraussetzung sein, um die Bedingungen zu schaffen, um einer niedrigen Inflation zu entkommen", sagte Schnabel.

