Die Märkte machen in den grossen Indizes neue Hochs und können gut zulegen. In meinen Depots sind es leider nicht ganz so gut aus. Sagenhafte 5.52 EUR Gewinn konnte ich trotzdem verbuchen. Immerhin kein Verlust. Wochengewinn von 5,52 Euro im Depot Die Marktampel bleibt auf gelb. Rote Kriterien mehren sich allerdings und 2 davon gefallen mir gar nicht. Siehe dazu weiter unten. Alle Details wie jede Woche nun nachfolgend. Die Gesamtübersicht der Tradingdepot-Wochenergebnisse ...

