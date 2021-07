* Diät beginnt erst in zwei Jahren* Gute Gründe für neue Inflationsära* Gold testet Unterstützung* Und Gold-Hedger ziehen sich zurück* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Schwächen der Finanzämter bei der Arbeitnehmerveranlagung

Liebe Leser,



nachdem der Goldpreis im April und Mai dieses Jahres gut 14% zulegte, hat er im Juni einen Großteil dieser Gewinne wieder abgegeben. Als Begründung wurde in der Presse eine geradezu kuriose Erklärung bemüht: Von der US-Zentralbank sei eine weniger laxe Geldpolitik in Aussicht gestellt worden, das habe den Goldpreis unter Druck gebracht.



Konkret sagte Fed-Chef Jerome Powell, er und seine Kollegen würden jetzt "darüber nachdenken, die Anleihenkäufe zurückzufahren". Allerdings sei die Zinswende "noch weit entfernt". Es gehört schon viel Phantasie dazu, darin eine härtere Gangart der Gelddrucker zu sehen, die weiterhin jeden Monat mit Käufen in Höhe von 120 Mrd. $ die Anleihenmärkte manipulieren und ihre Nullzinspolitik ausdrücklich beibehalten wollen.

