Ein ruhiger Monatsstart im DAX fand an bekannten Marken statt. Während die Wall Street stärker ist, berührt der DAX die 15.600 wie ein Magnet. Was kann man für die neue Woche erwarten? Leicht positive Woche trotz US-Arbeitsmarkt Die Handelswoche startete zunächst dynamisch und legte um 100 Punkte zu, bis knapp an das Vorwochenhoch. Dort drehte die Stimmung sehr zügig und sorgte für einen Umschwung, den wir im Wochenverlauf intraday sehr häufig beobachten ...

