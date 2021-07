Ein positiver Monatsstart ist gelungen. Der DAX wirkt dennoch im Vergleich zum S&P500 wie ein Index mit angezogener Handbremse. Was kann man erwarten. Ein ruhiger Monatsstart im DAX fand an bekannten Marken statt. Während die Wall Street stärker ist, berührt der DAX die 15.600 wie ein Magnet. Was kann man für die neue Woche erwarten? Die Handelswoche startete zunächst dynamisch und legte um 100 Punkte ...

