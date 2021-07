Köln (ots) - Die von TOGGO Radio konzipierte Anti-Rassismus-Woche "Zusammen sind wir bunt" wurde heute im Rahmen des Filmfests München in der Kategorie "Audio" mit dem renommierten Kinder-Medien-Preis DER WEISSE ELEFANT prämiert.TOGGO Radio ist Begleiter im Alltag von Kindern und Eltern. Durch kreative Ideen und leicht verständlich vermitteltes Wissen wird mit einer Extraportion Humor für jede Menge gute Laune gesorgt. Darüber hinaus werden auch wichtige und aktuelle Themen angesprochen und Kindern in einem verständlichen Umfeld erklärt und nahegebracht. So wurden im Rahmen der Aktion "Zusammen sind wir bunt" eine Woche lang Themen wie Rassismus, Ausgrenzung und Diversität auf Augenhöhe und mit Sorgfalt behandelt. Durch spannende Wissenskicks, Nachrichten und Interviews wie beispielsweise mit der Kinderbuchautorin Constanze von Kitzing erfolgte die kindgerechte Aufarbeitung der Themen innerhalb der Aktionswoche. Dadurch soll ein Bewusstsein für eine diverse und offene Gesellschaft geschaffen werden.Der vielfältige Einsatz des Themas und die Inklusion aller Mitwirkenden konnte die Fachjury besonders überzeugen: "Der gerade erst ein Jahr alte Radiosender hat sich mit einer Anti-Rassismus-Woche viel vorgenommen - und viel geboten. In allen Formaten, wie Nachrichten, Reportagen, Talks, kleinen Hörspielen und Interviews war Rassismus das Thema. [...] Alle Moderator:innen des Senders, prominente Musiker:innen aus der Hitliste der Kids und vor allem viele Kinder unterschiedlicher Ethnien und Kulturen gestalteten die Programme mit ihren Ideen, Meinungen und Beschreibungen ihrer Erfahrungen mit. [...] Zusammen sind nicht nur alle bunt, sondern appellieren einhellig dafür, dass mehr gegenseitige Unterstützung und Anerkennung Not tut, denn: 'Wir finden Rassismus doof!' und würden lieber bunt zusammenleben!"Der vom Medien-Club München e.V. initiierte Kinder-Medien-Preis DER WEISSE ELEFANT wird alljährlich im Rahmen des Münchener Filmfests verliehen und zeichnet Produktionen aus, die die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen fördern und dazu beitragen, die Qualität der Angebote zu verbessern.Pressekontakt:RTL DISNEY Fernsehen GmbHTelefon: +49 (0) 221 /456-51015kommunikation@superrtl.deOriginal-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6892/4959493