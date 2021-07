Frankfurt am Main (ots) - Die Frankfurter Rundschau schreibt zum Streit in der "Werte-Union":"Illegale Einwanderer müssen schnell und konsequent abgeschoben werden." Dieser Satz stammt von der sogenannten Werte-Union, und wer wenigstens nach einer Ergänzung sucht wie "... wenn die humanitäre Lage es erlaubt", wird nicht fündig.Nun ist der bayerische Landesverband aus der "Werte-Union" ausgetreten. Der Grund: Nach der Wahl des offensichtlich AfD-nahen Vorsitzenden Max Otte grassiert die Angst, in der öffentlichen Wahrnehmung in die Rechts-außen-Ecke zu geraten.Genau dort allerdings befindet sich die "Werte-Union", ihr Programm spricht Bände. Es ist gerade diese Nähe, aus der das Bedürfnis nach verbaler Distanzierung entsteht. Denn der Fake, einfach nur konservativ zu sein, ist die notwendige Tarnung für AfD-Politik unter christlichem Label.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3989Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/10349/4959517