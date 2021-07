ROTTERDAM, Niederlande, 2. Juli 2021 -- Fooditive Group, ein Hersteller von pflanzlichen Zutaten, bringt ein neues Getränkeprodukt auf den Markt, das 2021 direkt für den Verkauf an Verbraucher erhältlich sein wird. GoPeasy ist ein Getränk auf Erbsenbasis, das mit der Mission des niederländischen Unternehmens im Einklang steht, gesunde und erschwingliche Produkte für jeden anzubieten.

"Bei der Weiterentwicklung unseres Portfolios haben wir eine wachsende Nachfrage nach pflanzlichen Produkten festgestellt, die sowohl gesund sind als auch gut schmecken. Wir sind auf der Mission, die Welt besser zu machen; wir tun dies, indem wir ein Getränk durch eine Kombination des Verstehens der Milchformel und der Verwendung der innovativen Produkte von Fooditive herstellen", sagt Moayad Abushokhedim, Lebensmittelwissenschaftler und Gründer von Fooditive.

Interessante Aromen und ein Nährstoffschub

GoPeasy wird aus Erbsen hergestellt und imitiert den Geschmack und die Funktion von Milch. Das proteinreiche Getränk enthält keinen zugefügten Zucker, ist fettarm und laktosefrei. Es hat einen natürlichen schlichten Geschmack, ausgewogen mit einem reichen Mundgefühl. Vollgepackt mit hohem Nährwert und einem durstlöschenden Geschmack, bietet das Produkt den Verbrauchern unterwegs ein Erlebnis für alle Sinne.

Das Getränk wird in drei köstlichen Geschmacksrichtungen erhältlich sein: Original für den echten Geschmack von Milch, Zitrone-Erdbeere für einen Frischekick und Kirsch-Schokolade für reichhaltigen Hochgenuss.

Auf dem Weg zum Upcycling und zur Kreislaufwirtschaft

Fooditive engagiert sich für seine Nachhaltigkeitswerte und unterstützt das Upcycling. GoPeasy wird mit dem natürlichen Süßstoff von Fooditive gesüßt, der aus drittklassigen und aus Nebenströmen stammenden Äpfeln und Birnen hergestellt wird. Auch in seinem Produktionsprozess kommt ein Kreislaufwirtschaftsmodell zum Einsatz. Am wichtigsten ist, dass das Produkt zu einem wettbewerbsfähigen Preis angeboten wird und gleichzeitig eine hohe Nährwertqualität gewährleistet.

Offener Aufruf zur Teilnahme an der GoPeasy-Reise

Das Unternehmen lädt Lieferanten ein, diesen interessanten Weg gemeinsam mit ihm zu gehen, und will seinen Horizont auf ein Unternehmen-Verbraucher-Modell erweitern und die Mission erfüllen, den Verbrauchern das zu geben, was sie verdienen. Fooditive bringt zurzeit Finanzmittel bis zu 6,5 Millionen EUR für das Jahr 2021 auf, um die pflanzenbasierte Lebensmittelindustrie zu revolutionieren. Das Fooditive-Fieber greift um sich und inspiriert andere Menschen, mehr darüber nachzudenken, was sie essen. Um mehr über GoPeasy zu erfahren, besuchen Sie die Produkt-Website: GoPeasy - Coming Soon

Über Fooditive

Fooditive, ein Hersteller von pflanzlichen Inhaltsstoffen, wurde 2018 in Rotterdam, Niederlande, gegründet. Das Unternehmen hat sich die Aufgabe gestellt, gesunde Nahrungsmittel mit 100 % natürlichen Zutaten herzustellen, die für jeden erschwinglich sind. Seit seiner Gründung hat Fooditive mehrere Auszeichnungen für seine innovativen Ideen, nachhaltigen Ansätze und Beiträge zur Kreislaufwirtschaft erhalten, einschließlich der Nominierung für den Index Award 2021. Für weitere Informationen über das Unternehmen wenden Sie sich bitte an Niki Karatza unter pr@fooditive.nl oder besuchen Sie: Home | Fooditive - Pflanzliche Inhaltsstoffe und Süßstoffe

Http://www.fooditive.nl

https://www.gopeasy.co

Ein Foto zu dieser Pressemeldung finden Sie auf https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/54a1bd0f-dc25-45d9-acc8-262f1f94a56d