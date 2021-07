Auf alle Kapitalerträge fällt die Abgeltungssteuer an. Doch diese Steuer lässt sich vermeiden. Wer einen Freistellungsauftrag einrichtet und den Sparerpauschbetrag nutzt, kann ohne Steuerlast Vermögen aufbauen - und so die Rendite steigern. Wie das genau funktioniert, verraten wir in diesem Video.Wer einen Freistellungsauftrag einrichtet, kann Steuern sparen, manchmal sind dann sogar alle Gewinne steuerfrei. Wie ein Freistellungsauftrag eingerichtet wird, welche Rolle dabei der Sparerpauschbetrag ...

