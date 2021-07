TAGESVORSCHAU: Termine am 05. Juli 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 05. Juli:

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 ESP: Repsol, Q2-Umsatz

DEU: KBA / VDA / VdIK, Kfz-Neuzulassungen 06/21

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 06/21 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 06/21

08:45 FRA: Industrieproduktion 05/21

09:15 ESP: PMI Dienste 06/21

09:45 ITA: PMI Dienste 06/21

09:50 FRA: PMI Dienste 06/21 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Dienste 06/21 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste 06/21 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Dienste 06/21 (2. Veröffentlichung)

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 07/21

SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung Prozess gegen zwei ehemalige Verantwortliche des insolventen Goldhändlers PIM, Darmstadt 11:00 DEU: Online-Übergabe des Abschlussberichts der Zukunftskommission Landwirtschaft an Bundeskanzlerin Angela Merkel durch Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner 17:30 DEU: Pk Bundeskanzlerin Angela Merkel nach dem "Gipfel des Berliner Prozesses zum Westbalkan 2021" FRA/ITA: Frankreichs Präsident Macron empfängt Italiens Präsident Mattarella USA: Rede von US-Präsident Joe Biden anläßlich des US-Nationalfeiertags HINWEIS

USA: Feiertag, Börse geschlossen

