FACEBOOK - Facebook hat Fehler bei der Kommunikation der neuen Whatsapp-Geschäftsbedingungen eingeräumt. Der Konzern habe sich bei dem Versuch, den Grund für die neuen Regeln zu erklären, "wirklich nicht so geschickt angestellt", sagte Facebooks Vizepräsidentin für Zentral- und Osteuropa, Angelika Gifford. Grund für die Änderung der Regeln sei es gewesen, die zu Facebook gehörende Chat-App besser für die Kommunikation mit Unternehmen geeignet zu machen. "Haben wir das gut kommuniziert? Nein", sagte die für Deutschland zuständige Managerin, die zugleich die ranghöchste Deutsche im Facebook-Konzern ist. Der Konzern sei aber lernfähig und Ziel sei es, mit Kommunikation Transparenz und Vertrauen zu schaffen, um das Bild des Konzerns in der Öffentlichkeit zu schärfen. (FAZ)

BYTEDANCE - Bytedance verkauft einen Teil der Technologie für künstliche Intelligenz, die die virale Video-App Tiktok antreibt, an Websites und Apps außerhalb Chinas und erschließt sich so neue Einnahmequellen vor dem lang erwarteten Börsengang. Eine neue Abteilung namens Byteplus wurde im Juni gegründet und hat bereits Kunden auf der ganzen Welt, einschließlich der USA. Zu den ersten Kunden gehören die US-amerikanische Mode-App Goat, Wego und das indonesische Online-Shopping-Startup Chilibeli. (Financial Times)

EMIRATES - Die Gesellschaft ist die erste Fluggesellschaft, die ein von der Deutschen Bank entwickeltes konkurrierendes System einsetzt, um den hohen Gebühren der Kreditkartenindustrie zu entgehen. Emirates hat ein lange verzögertes System für elektronische Echtzeit-Zahlungen für Tickets eingeführt, das von der Deutschen Bank im Auftrag der International Air Transport Association entwickelt wurde. Das System ermöglicht Echtzeit-Zahlungen von Kunden, die Tickets auf der Emirates-Website buchen, wobei das Geld direkt an die Fluggesellschaft überwiesen wird, ohne dass Dritte beteiligt sind. (Financial Times)

RWE - Die Braunkohlebagger haben die Lausitz und das Rheinische Revier zu Seenplatten gemacht. Schon jetzt gibt es dort rund 500 Tagebauseen, und in den kommenden Jahren werden noch einige dazukommen. Einen davon will RWE nun für ein Pilotvorhaben auswählen, um Solaranlagen das Schwimmen auf Baggerseen beizubringen. Die Versuchsanlage wird unter anderem zusammen mit dem Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme und der Technischen Universität Cottbus entwickelt. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

HAGEDORN - Das Abbruchunternehmen Hagedorn übernimmt den Schwertransportspezialisten Wasel. Gemeinsam gehen sie die Herausforderungen des Kohleausstiegs an. Die Hagedorn-Gruppe, die derzeit vor allem im Kraftwerks- und Industrierückbau tätig ist, erweitert damit ihr Tätigkeitsfeld einerseits auf den Schwertransport und vergrößert andererseits ihr Know-how beim zukünftigen Rückbau von Kohleabbauanlagen. "Durch den Kohleausstieg und die Energiewende ergibt sich für uns ein riesiges Potenzial, das wir in Zusammenarbeit mit Wasel besser und effizienter heben können", sagte Geschäftsführer Thomas Hagedorn dem Handelsblatt. (Handelsblatt)

