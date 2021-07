DGAP-News: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Kooperation/Vereinbarung

pferdewetten.de AG: sportwetten.de wird 'Offizieller Wettpartner' des VfL Bochum 1848



05.07.2021 / 07:50

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



sportwetten.de wird "Offizieller Wettpartner" des VfL Bochum 1848 Die 100%ige Tochtergesellschaft der pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777), die sportwetten.de GmbH, und der VfL Bochum 1848 haben sich auf eine langfristige Partnerschaft verständigt. Schon in der Saison 2018/19 hatten sich beide zu einer Partnerschaft vereinbart. Jetzt verstärkt sportwetten.de als Premium Partner die Zusammenarbeit mit dem aktuellen Zweitliga-Meister der Saison 2020/21 und Bundesliga-Aufsteiger für die kommende Saison 2021/22. sportwetten.de wird Präsenzen auf der Super-LED im traditionsreichen Stadion an der Castroper Straße zeigen. Darüber hinaus wird der Sportwettanbieter auch auf Werbeflächen im Hintertorbereich und auf der zweiten Bandenreihe zu sehen sein. Neben den Präsenzen rund um die Heimspiele des VfL Bochum 1848 wird sportwetten.de auch verstärkt in die Social-Media-Aktivitäten des Fußball-Bundesligisten eingebunden. "Die neu aufgelegte und signifikant ausgebaute Partnerschaft mit dem VfL Bochum spiegelt die Philosophien des Teams aus dem Ruhrgebiet und unseres Unternehmens zu 100 Prozent wider. Kontinuität, ehrliche Arbeit - ob auf dem Fußballplatz oder im Büro - und ein partnerschaftlicher Umgang, der weit über das Wirtschaftliche hinaus geht, werden von Fans und Kunden gleichermaßen als angenehm anders empfunden und begrüßt. Wir freuen uns immens auf die kommenden gemeinsamen Jahre mit dem VfL", so Ingo Pauling, Direktor der sportwetten.de GmbH. "Wir freuen uns, dass wir einen altbekannten Partner zurückgewinnen konnten und die erfolgreiche Zusammenarbeit nun wieder aufleben lassen können", sagt Christoph Wortmann, Direktor Marketing & Vertrieb sowie Mitglied der Geschäftsleitung des VfL Bochum 1848. "Wir gehen voller Vorfreude in die erste gemeinsame Bundesliga-Saison." Pierre Hofer, Vorstand der pferdewetten.de AG: "Unsere Tochtergesellschaft sportwetten.de sorgt als lizensierter und ISO-zertifizierter Wettanbieter im deutschsprachigen Raum für Unterhaltung und hebt sich - bei aller Seriosität - durch humorvolle Aktionen und innovative Datenveredelung vom Wettbewerb ab. sportwetten.de ist ja bereits "Offizieller Wettpartner" u.a. von Eintracht Braunschweig, der Eishockey Nationalmannschaft (DEB), den Kölner Haien und der easyCredit Basketball Bundesliga. Nun folgt der nächste logische Schritt: Über unsere nun deutlich erweiterte Medienpräsenz in der Kernzielgruppe dank der Zusammenarbeit mit dem Fußballerstligisten VfL Bochum 1848 freue ich mich sehr!" Düsseldorf, den 05.07.2021 Pierre Hofer

Vorstand pferdewetten.de AG

Kaistraße 4

D-40221 Düsseldorf

Telefon: +49 (0) 211 781 782 10

E-Mail: ir@pferdewetten.de

Internet: www.pferdewetten.ag

05.07.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de