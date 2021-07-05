FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
VELA ENERG.FIN. 16/36 EXYC XS1435875171
COTE DIVOIRE 10/32 REGS XS0496488395
EQT CORP. 20/25 US26884LAH24
ELI.FIN.DUO 20/38 XS2114851160
VELA ENERG.FIN. 16/36 EXYA XS1435866931
VELA ENERG.FIN. 16/36 EXYB XS1435874521
BONDCO 733 20/40 XS2276734279
P.P.PPA-S55 18/23 FLR XS1787962320
ELI.FIN.DUO 20/38 XS2114851327
PRO.HLDG 184 18/37 REGS 0PKA XS1877874591
AB/FROM ONWARDS 05.07.2021
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
VELA ENERG.FIN. 16/36 EXYC XS1435875171
COTE DIVOIRE 10/32 REGS XS0496488395
EQT CORP. 20/25 US26884LAH24
ELI.FIN.DUO 20/38 XS2114851160
VELA ENERG.FIN. 16/36 EXYA XS1435866931
VELA ENERG.FIN. 16/36 EXYB XS1435874521
BONDCO 733 20/40 XS2276734279
P.P.PPA-S55 18/23 FLR XS1787962320
ELI.FIN.DUO 20/38 XS2114851327
PRO.HLDG 184 18/37 REGS 0PKA XS1877874591
AB/FROM ONWARDS 05.07.2021
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