Der österreichische Softwarehersteller Fabasoft AG (ISIN: AT0000785407) wird an diesem Montag seine Hauptversammlung in Linz abhalten. Fabasoft will den Aktionären für das Geschäftsjahr 2020/21 eine Dividende von 0,85 Euro (Vorjahr: 0,65 Euro) je Aktie ausschütten. Beim derzeitigen Börsenkurs von 41,00 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,07 Prozent. Im Geschäftsjahr 2020/2021 (1. April 2020 - 31. März 2021) stieg ...

