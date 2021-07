Aktien Überwiegend weiter positiv gestaltete sich das Bild in der vergangenen Woche an den Aktienmärkten. Für den S&P Global 1200 ging es um 0,69 Prozent aufwärts auf ein neues Rekordhoch. Aus technischer Sicht ergab sich hier mit einem Ausbruch aus einer mehrwöchigen Konsolidierung am Freitag ein Anschlusskaufsignal. Auch der S&P 500 markierte mit einem Plus von 1,67 Prozent auf 4.352 Zähler eine neue historische Bestmarke. In Asien, Europa und den Emerging Markets dominierten derweil die roten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...