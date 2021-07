The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.07.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.07.2021ISIN NameUS594918BP86 MICROSOFT 16/21DE000A1GNAH1 ALLIANZ FIN. II 11/41 FLRUS68389XBA28 ORACLE 14/21XS1081656180 HAMMERSON PLC 14/22XS1084367942 INDONESIA 2021 MTN 144AXS1084368593 INDONESIA 14/21 MTN REGSUS44891CAU71 HYUNDAI CAP.A. 18/21 MTNUS44891CAV54 HYUNDAI CAP.A. 18/21 FLRXS2198389301 ASIAN DEV.BK 20/21 MTNDE000DK0B317 DEKA IHS SERIE 7292FR0011076439 AEROP.DE PARIS SA 11/21SE0012453850 FIVEN 19/22XS1114155283 ADIDAS AG ANL. 14/21