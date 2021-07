Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX hat die vergangene Woche mit leichten Zugewinnen abgeschlossen. Die Vorgaben aus Übersee sind diesmal überwiegend positiv. Vor allem an der Wall Street lief es gut. Die großen Indizes schlossen am Freitag deutlich im Plus. Bei den Einzelwerten geht es heute um Öl, Bitcoin, Didi Global, Virgin Galactic, Facebook, DAX, Delivery Hero, Nordex, Zalando und Zooplus. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.