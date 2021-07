Weinfelden (ots) - Lidl Schweiz gestaltet sein Eiersortiment nachhaltiger, tierfreundlicher und regionaler. Neu bietet Lidl Schweiz Freilandeier aus verschiedenen Schweizer Regionen an. Dazu kommen Terra Natura-Eier, die nach den Richtlinien von IP Suisse produziert werden.Gerade kürzlich hatte Lidl Schweiz als erster Detailhändler einen Tierwohlkompass für Fleischprodukte eingeführt. Um Kundinnen und Kunden künftig eine einfache und schnelle Orientierung für einen gezielten Kaufentscheid anbieten zu können, wurde in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Tierschutz STS eine einfache Kennzeichnung entwickelt. Jetzt gestaltet Lidl Schweiz auch sein Eiersortiment nachhaltiger und führt mehrere neue Produkte ein.Neu im schweizweit verfügbaren Sortiment von Lidl Schweiz: Eine 10er Packung Schweizer Eier aus Freilandhaltung sowie eine 6er Packung Eier aus Freilandhaltung, die unter der Lidl-Eigenmarke "Terra Natura" verkauft werden. Diese werden nach den Richtlinien von IP Suisse produziert. Damit wird das bestehende Angebot der Schweizer Freiland-Artikel weiter ausgebaut.Zudem werden neu auch regionale Eierprodukte im 6er Gebinde aus Schweizer Freilandhaltung angeboten. Lidl Schweiz startet hier in den Regionen Zentralschweiz, Nordwestschweiz, Bern, Romandie, Tessin, Ostschweiz und Zürich und macht damit einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Regionalisierung seines Sortiments. Dazu Constantin Waldspurger, Geschäftsführer Einkauf bei Lidl Schweiz: "Regionale Produkte sind sehr beliebt bei unseren Kundinnen und Kunden. Mit unserem neuen Angebot gehen wir auf dieses Bedürfnis ein und bauen unser regionales Sortiment aus."Pressekontakt:MedienstelleDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100873700