Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Interesse an deutschen Bundesanleihen reißt nicht ab und so konnte der richtungsweisende Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) im Verlauf der letzten Woche Kursgewinne erzielen, so die Analysten der Helaba.Von einem allgemeinen Anstieg der Risikoaversion könne zwar nicht gesprochen werden, dennoch sorge die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus für Verunsicherung. Zudem habe sich EZB-Präsidentin Lagarde konjunkturkritisch geäußert und damit für Unterstützung am Rentenmarkt gesorgt. Der stärker als erwartet ausgefallene Anstieg der US-Beschäftigung habe indes keine tiefen Spuren hinterlassen, zumal die Arbeitslosenquote gestiegen sei. ...

