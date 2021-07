Wien (www.anleihencheck.de) - In der abgelaufenen Woche galt in der Eurozone den Schnellschätzungen der Inflation für den Monat Juni das Hauptinteresse, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Immerhin lägen Unternehmensumfragen zu Lieferzeiten und Inputpreisen seit Monaten auf historischen Extremwerten und würden im Verbund mit dem starken Anstieg bei den Produzentenpreisen für viel Diskussion sorgen. Mit einer Gesamtrate von 1,9% p.a. und der Teuerung ex Energie und Nahrungsmittel (Kernrate) von 0,9% p.a. habe die Preisentwicklung bis Juni aber im historischen Muster der letzten Dekade (Kernrate bei knapp 1% p.a.) verharrt. Ein allgemeines Anziehen des Inflationsdrucks sei noch nicht zu erkennen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...