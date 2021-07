Die Corona-Pandemie sorgt vielerorts für Schwierigkeiten. So auch bei dem Smartphone-Hersteller SAMSUNG. Denn SAMSUNG muss die Verfügbarkeit des Samsung Galaxy S21 Fan Edition einschränken. Zwar steigt die Nachfrage nach Mobiltelefonen zwischenzeitlich wieder. Doch der weltweite Chipmangel erschwert die Produktion der Smartphones und so hat SAMSUNG Probleme mit der Herstellung einiger Modelle. Das Samsung GalaxyS21 FE soll daher nur in bestimmten Ländern auf den Markt gebracht werden. Nachdem das Samsung Galaxy S20 FE im Oktober 2020 auf den Markt kam, wurde lange angenommen, das Galaxy S21 FE käme im Jahr 2021 schon im August. Aufgrund der Chipknappheit ist der Marktstart stattdessen nun wieder für den Oktober angesetzt. Auch soll das Modell zumindest zu Anfang nur in den Regionen Europa und USA erhältlich sein. Damit lässt SAMSUNG sogar den eigenen Markt in Südkorea aus.



