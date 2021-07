Pressemitteilung der GECCI Immobilien KG:

GECCI Gruppe bei Realisierung des Immobilienprojekts in Bockenem/Bültum voll im Plan

- Erschließung des ersten Bauabschnitts weitgehend abgeschlossen

- Erstes Einfamilienhaus verkauft und weitere 6 von 9 reserviert

- Erweiterung des Projekts auf 24 Einfamilienhäuser geplant

Die GECCI Gruppe liegt bei der Realisierung des Immobilienprojekts in Bockenem/Bültum voll im Plan. Nachdem die Grundstücke an alle Versorgungsnetzwerke angeschlossen wurden, enden in diesen Tagen noch die letzten Straßen- und Gehwegsarbeiten. ...

