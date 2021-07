Nach Angaben von Lufthansa-Vorstandsmitglied Harry Hohmeister wächst aufgrund der gesunkenen Corona-Infektionszahlen die Nachfrage nach Dienstreisen wieder. "Gerade in Deutschland und Europa zieht die Nachfrage der Unternehmen nach Flugreisen wieder deutlich an", sagte Hohmeister der Welt am Sonntag. Der im MDAX notierten Lufthansa-Aktie bekommt das gut."Seit vier Wochen registrieren wir eine verstärkte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...