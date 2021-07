Wegen des heute als Bankfeiertag nachgeholten Unabhängigkeitstages in den USA könnte auch in Frankfurt ein eher ruhiger Handelstag angebrochen sein. Ohnehin hinkt der Deutsche Aktienindex seit einigen Wochen der Wall Street hinterher, die am Freitag erneut mit neuen Rekorden im S&P 500 und im Technologieindex Nasdaq aufwartete, nachdem die Arbeitsmarktdaten so ganz nach dem Geschmack der Anleger hereinkamen - gut, aber nicht zu gut. Die Stärke an der Wall Street kommt derzeit von Aktien wie Microsoft ...

