Hamburg (ots) - Gefragt nach möglichen Verbesserungen, um für eine angenehme Wohlfühlatmosphäre in der stationären Pflege und in Krankenhäusern zu sorgen, antworten viele Patienten, dass sie sich eine umfangreichere Kommunikation und eine bessere Verfügbarkeit von Informationen wünschen. Um hier Abhilfe zu schaffen, bietet die Standard Systeme GmbH einen eignen digitalen Infokanal, der Patienten und Klienten informiert, einlädt, unterhält und umsorgt. "Gute Kommunikation sorgt für zufriedene Klienten und Patienten. Mit dem odWeb.tv Service von Standard Systeme werden Sie zum Unterhaltungsprofi mit eigenem Infokanal. Und das ohne viel Aufwand, denn das einzige, das Sie benötigen, ist ein Bildschirm und eine Internetverbindung", erklärt Oliver Theißen, Geschäftsführer der Standard Systeme GmbH.odWeb.tv für die stationäre Pflege stärkt das GemeinschaftsgefühlKommunikation verbindet Menschen. In der Gemeinschaft eines Pflege- und Seniorenwohnheims gilt das ganz besonders. Unterhaltungen, gemeinsame Aktivitäten, Besuche, die Begrüßung neuer Bewohner und vieles mehr schaffen eine Atmosphäre, in der sich jeder wohlfühlt. Mit odWeb.tv können Pflege- und Seniorenheime ein persönliches Informationssystem erschaffen und mit wenigen Klicks ein eigenes Programm gestalten, mit dem Bewohner, Angehörige und Mitarbeiter über alles informiert werden. Die Inhalte können dabei entweder selbst gestaltet werden oder es werden die zahlreichen Vorlagen und fertigen Inhalte im odWeb.tv-Folienpool genutzt.odWeb.tv kann die Bewohner zum Beispiel zu folgenden Themen informieren: diensthabendes Personal, wichtige Informationen zur Einrichtung, Speisepläne, Therapie, Körperpflege wie Frisör und Fußpflege, Veranstaltungen, Geburtstagsgrüße, Fotos von Festen, lokales Wetter und Nachrichten.Bessere Kommunikation mit odWeb.tv für Krankenhäuser und KlinikenWo jeden Tag viele Menschen aufeinandertreffen, ist eine gute Kommunikation unverzichtbar. Im Krankenhaus gilt das besonders: Ein Patient, der mehr über das Krankenhaus und das ihn betreuende Team erfahren möchte, ein Besucher, der den Weg zu einer Station und seinem Angehörigen sucht, oder ein Mitarbeiter, der von seinem Arbeitgeber auf dem Laufenden gehalten werden will.Ob Informationen zum Krankenhaus, Wegeleitsystem, Besuchszeiten, Vorstellung der Stationen, diensthabendes Personal, Speisepläne, Öffnungszeiten der Cafeteria, Veranstaltungen, Nachrichten, Wetter und Unterhaltung sowie Angebote von Partnerunternehmen: Mit odWeb.tv für Krankenhäuser und Kliniken gibt es eine Technik, mit das Kommunikations- und Informationsbedürfnis von Patienten und Besuchern befriedigt wird.Einfache Umsetzung ohne komplizierte Soft- und teure Hardware"odWeb.tv ist eine Cloud-Anwendung. Sie können einen oder mehrere Monitore steuern und je nach Ort jedem Monitor ein eigenes Programm zuweisen. Alternativ können auch Touch-Monitore/-Stelen zum Einsatz kommen, um die Interaktion noch zu erhöhen. Zudem können Präsentationszeiten minutengenau festgelegt werden, egal ob für Rezeption, Wartezone oder Gemeinschaftsraum", schildert Oliver Theißen weiter. odWeb.tv funktioniert mit jedem handelsüblichen Fernseher oder Monitor.Mit der neuen Anwendung "odWeb.tv Surveys" können jetzt auch digitale Kundenumfragen einfach und bequem umgesetzt werden. Oliver Theißen abschließend: "Ob per Tablet, auf der Website, über einen Link oder via QR-Code: odWeb.tv Surveys bietet verschiedene Wege, das Feedback der Kunden zu sammeln. In Form von aussagekräftigen Zahlen werden die Rückmeldungen in odWeb.tv Surveys in verschiedenen Online-Statistiken aufbereitet."Über die Standard Systeme GmbHDie Standard Systeme GmbH mit Sitz in Hamburg wurde 1972 gegründet und gilt als Erfinderin der Papierdokumentation im Gesundheits- und Sozialwesen. Seit 1999 hat sich Standard Systeme stetig dem Wandel der Digitalisierung gestellt und bietet heute mit der carefamily zusätzlich eine umfassende Produktpalette an Softwarelösungen für das Gesundheits- und Sozialwesen an. Mit weiteren Entwicklungen setzt die Standard Systeme den konsequent eingeschlagenen Weg der Digitalisierung ihrer Produktwelten eindrucksvoll fort. Seit Januar 2015 ist Standard Systeme ein Unternehmen der opta data Gruppe.Pressekontakt:Standard Systeme GmbHGroßmoorring 721079 HamburgTelefon: +49 40 76 73 19-0Fax: +49 40 76 73 19-60www.standardsysteme-software.deinfo@standardsysteme.deOriginal-Content von: Standard Systeme GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146643/4959719