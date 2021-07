Endet die Rallye an der Wall Street diese Woche? videoanalyse marktbericht

Zeit, um Gewinne mitzunehmen?



Die Rallye an der Wall Street ist auch in der vorigen Wochen absolut nach Plan weitergelaufen. Die Portfolios bei ratgeberGELD und RIDEthebull befinden sich auf neuen Höchstständen, doch es zeigen sich erste Anzeichen einer möglichen Überhitzung. Ist es jetzt an der Zeit die Gewinne vom Tisch zu nehmen?

Weitere Videos, Analysen, so wie Trading Ideen erhalten Sie tagtäglich auf unserer Plattform ratgebergeld.at.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter folgendem Link abrufen können

https://ratgebergeld.at/disclaimer/