10 Jahre Partnerschaft: USU und Liferay optimieren digitale Erlebnisse für Kunden



05.07.2021

Für eine bessere Service-Welt arbeiten Liferay und USU bei der Digitalisierung kundenzentrierter Unternehmensportale seit nunmehr 10 Jahren erfolgreich zusammen. Dabei liefert Liferay marktführende Technologien wie z.B. die digitale Plattform DXP, die von internationalen Analysten wie Gartner wiederholt ausgezeichnet wurde, USU das Branchen-Know für die konkrete Ausgestaltung der Gesamtlösung von der Digital-Strategie bis zur bedarfsgerechten Umsetzung der digitalen Roadmap. Seit 2016 hat USU als Platinum-Service-Partner den höchsten Partner-Status in Deutschland inne. Mit über 25 zertifizierten Liferay-Spezialisten verfügt USU dabei über eines der größten Experten-Teams im DACH-Gebiet. Eine Vielzahl von Kunden profitiert von der Symbiose aus Best-of-Breed-Produkten, umfassender Digital-Expertise und dem detaillierten Wissen über die vertikalen Zielmärkte - zum Beispiel die Stuttgarter Versicherung, HAYS, EDEKA oder Putzmeister. Die Qualität der professionellen Gesamtlösung ermöglicht durchgängige digitale Erlebnisse über alle Kommunikationskanäle für sämtliche Zielgruppen wie Interessenten, Kunden, Partner oder Mitarbeiter. "Liferay DXP bietet als führendes digitales Kundenportal unendlich viele Möglichkeiten, die wir durch unsere Services und das Branchen-Know auf die individuellen Kundenbedürfnisse anpassen und dadurch konkrete Mehrwerte schaffen. Unser Ziel ist die ideale Vernetzung zwischen Technologie und Mensch entlang der gesamten Customer Journey. Hierfür entwickeln wir u.a. auch das nutzerzentrierte UX-Design. Wir freuen uns über den Erfolg der langjährigen vertrauensvollen und sehr konstruktiven Partnerschaft mit Liferay und die künftigen gemeinsamen Aktivitäten. Dabei planen wir, insbesondere die Märkte in der Schweiz und in Österreich weiter auszubauen", zieht USU-Geschäftsführer Uwe Steixner ein positives Fazit. "Unser Erfolg ist auf vielfältige Weise in der Stärke unseres Partner-Netzwerks verwurzelt. Es sind unsere Partner, die Tag für Tag unsere gemeinsamen Kunden auf ihrem Weg durch die digitale Transformation begleiten. Wir sind sehr stolz, dass wir mit der USU seit zehn Jahren einen starken Partner an unserer Seite haben und freuen uns auch in Zukunft, anspruchsvolle Projekte professionell und mit höchster Qualität gemeinsam umzusetzen", sagt Edmund Dück, VP of Sales EMEA und General Manager DACH. Diese Pressemitteilung ist unter www.usu.com abrufbar.



USU Software AG



Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft.



Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).



Weitere Informationen sind unter www.usu.com verfügbar.

Kontakt USU Software AG

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440

Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 300

E-Mail: thomas.gerick@usu.com USU Software AG

Investor Relations

Falk Sorge

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351

Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 108

E-Mail: falk.sorge@usu.com



