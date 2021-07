Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Für heute hat sich die EFSF in Stellung gebracht, die letztmals vor vier Wochen mit einer Nullkupon-Anleihe großes Interesse bei Investoren geweckt hat, so die Analysten der Helaba.Die Rahmenbedingungen seien weiterhin günstig und so sei auch diesmal von einer ordentlichen Überzeichnung auszugehen. Die EU habe zudem eine Angebotsanfrage (RfP) an Banken verschickt und die nächste NGEU-Tranche werde es womöglich in der kommenden Woche geben. Die Performance der EU-Anleihen könne sich sehen lassen, denn die ASW-Spreads hätten sich in letzter Zeit leicht eingeengt. Wenig zu berichten gebe es indes von gedeckten Schuldverschreibungen, bei denen nur geringe Spread-Bewegungen zu beobachten seien. ...

