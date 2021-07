Wien (www.anleihencheck.de) - Benchmark-Renditen zeigen sich von den jüngsten Datenpunkten relativ unbeeindruckt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Sowohl zehnjährige Bund als auch Treasury Renditen würden im Seitwärtsmarkt handeln. Ein nachhaltiger Aufwärtsdruck insbesondere auf das reale Renditeniveau sei bislang nicht zu beobachten. Vielmehr hätten TIPS Renditen den Anstieg nach der FED-Zinssitzung wieder egalisiert und in der Eurozone befinde man sich ohnehin noch auf dem realen Renditeniveau von Jahresanfang. Im Umfeld einer an Dynamik gewinnenden Konjunkturerholung und einer an Intensität zunehmenden Diskussion über eine beginnende geldpolitische Straffung würden die Analysten den Herbst/Winter 2021 dennoch mit Renditeaufwärtsdruck assoziiert sehen. ...

