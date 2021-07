Next.e.GO Mobile hat in Aachen die Produktion des E-Kleinwagens Life wieder aufgenommen, nachdem der Hersteller in Juni mit dem Verkauf der Sonderedition e.GO Life Next in Deutschland begonnen hatte. Bis zum Jahresende sollen 500 Autos fertiggestellt werden - teilweise mit einem neuen Ladegerät. Für das kommende Jahr sind 2.500 Exemplare geplant. 2023 könnte die Stückzahl dann auf jährlich mehr als ...

