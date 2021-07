Guten Morgen, der DAX konnte am Freitag erneut bis knapp über den Beginn des Short-Bereichs bei 15.700 Punkten hochziehen und im Tageshoch 15.705 Punkte erreichen. In der Folge ging es wieder abwärts und der DAX ging bei 15.650 Punkten aus dem Handel. Am heutigen Montag zeigt sich der DAX erneut schwächer und taucht unter 15.600 Punkte ab. Aktuell notiert der DAX im Bereich von 15.560 Punkten tiefer. Damit setzte sich ...

