Das taiwanesische Unternehmen ist eines der aussichtsreichsten und am günstigsten bewerteten Unternehmen in der Chipbranche.Eine zentrale Herausforderung für die Weltwirtschaft ist derzeit die Überwindung der globalen Halbleiterknappheit. Viele Unternehmen bekommen dies am eigenen Leibe zu spüren und müssen zum Teil ihre Absatzziele nach unten schrauben oder darauf mit Preiserhöhungen reagieren. Betroffen ist nicht nur die Hardware-Industrie, sondern die gesamte Automobilbranche. Dies ist der Grund, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...