Die Wiener Börse hat sich am Montagvormittag mit nur wenig veränderten Notierungen präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.473,68 Punkten nach 3.472,69 Einheiten am Freitag errechnet, das ist ein kleines Plus von 0,99 Punkten bzw. 0,03 Prozent.Marktteilnehmer rechnen vor allem angesichts des heutigen US-Feiertags mit einem weiterhin ruhigen Wochenauftakt. Datenseitig geben heute die Einkaufsmanagerindizes ...

