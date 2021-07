Unterföhring (ots) -- Gerade erst im Kino angelaufen, ab nächster Woche schon bei Sky: Der brandaktuelle Sci-Fi-Hit "Chaos Walking (https://www.sky.de/film/chaos-walking)" startet am 15. Juli bei Sky und Sky Ticket- Die actionreiche Bestsellerverfilmung "Chaos Walking" von Doug Liman mit Tom Holland, Daisy Ridley und Mads Mikkelsen in den Hauptrollen- Das spannungsgeladene Science-Fiction-Abenteuer mit Sky Q auch in brillanter UHD Qualität abrufbar und auch mit Streamingdienst Sky Ticket auf Abruf verfügbarUnterföhring (ots) - 5. Juli 2021 - Ein neues Filmhighlight exklusiv für alle Sky Cinema Kunden: Der bereits im Juni als einer der ersten Filme zur Wiedereröffnung der Kinos angelaufene "Chaos Walking" startet nächste Woche auch bei Sky. Alle Sky Kunden kommen bereits ab 15. Juli in den Genuss, dieses Highlight im Sky Cinema Paket ohne zusätzliche Kosten zu erleben. In dem Sci-Fi-Abenteuer versucht Tom Holland zusammen mit Daisy Ridley hinter die Geheimnisse eines von Menschen kolonisierten Planeten zu kommen. "Chaos Walking" ist ab 15. Juli auch mit Streamingdienst Sky Ticket abrufbar.Matthias Kistler, Vice President Acquistions bei Sky Deutschland, "Durch eine Vereinbarung mit unserem Partner Studiocanal präsentieren wir den brandneuen Studiocanal Kinofilm "Chaos Walking" schon ab 15. Juli bei Sky. Der mitreißende und starbesetzte Sci-Fi-Film, der bereits in den endlich wieder geöffneten Kinos mit Erfolg angelaufen ist, ist ein weiteres aktuelles Filmhighlight, das Sky Kunden im Cinema Paket genießen können."Über "Chaos Walking":In einer nahen Zukunft findet Todd Hewitt (Tom Holland) die mysteriöse Viola (Daisy Ridley), die nach einer Bruchlandung auf dem fernen Planeten "New World" gestrandet ist. In Todds Heimatstadt Prentisstown sind alle Frauen verschwunden und die männlichen Bewohner stehen unter dem Einfluss des rätselhaften "Lärm" - eine seltsame Kraft, die alle Gedanken für jeden und jederzeit hörbar werden lässt. In dieser gefährlichen und feindlichen Welt ist Violas Leben von Anfang an in Gefahr. Gemeinsam mit Todd begibt sie sich auf die Flucht vor dem Anführer von Prentisstown (Mads Mikkelsen) und seinen Männern. Dabei kommen die beiden einer unglaublichen, dunklen Wahrheit auf die Spur und müssen schon bald um ihr Leben rennen...Facts:Originaltitel: "Chaos Walking", Sci-Fi-Film, USA 2021, Regie: Doug Liman, Drehbuch: Patrick Ness, Christopher Ford basierend auf dem Roman "New World: Die Flucht" von Patrick Ness. Darsteller: Tom Holland, Daisy Ridley, Mads Mikkelsen, Nick Jonas, Kurt Sutter, Demián Bichir, David Oyelowo, Óscar Jaenada, Olunike Adeliyi, Cynthia ErivoÜber Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Thomas SchöffnerExternal CommunicationsTel: 089/9958 6837Thomas.Schöffner@sky.dewww.facebook.de/SkyDeutschlandwww.instagram.de/SkyDeutschlandKontakt für Fotomaterial:Patricia Navarijo GomezBilder.Presse@sky.deFotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4959775