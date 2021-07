DJ Markit: Deutsche Dienstleister kommen im Juni besser in Schwung

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit weiteren Lockerungen hat der deutsche Servicesektor im Juni an Dynamik gewonnen. Der von IHS Markit für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex erhöhte sich auf 57,5 von 52,8 Punkten, wie aus den finalen Daten für den Monat hervorgeht. Volkswirte hatten einen Stand von 58,1 vorhergesagt. Vorläufig war für Juni ein Wert von 58,1 ermittelt worden.

Insgesamt hat sich das Wachstum in Deutschlands Wirtschaft im Juni beschleunigt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 60,1 von 56,2 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, liegt es darunter, eine Schrumpfung.

"Einhergehend mit der stark anziehenden Nachfrage schnellten allerdings auch die Kosten weiter in die Höhe, was zusammengenommen dafür sorgte, dass die Dienstleister ihre Preise so explosionsartig erhöhten, wie es in über zwanzig Jahren Datenerhebung nicht der Fall war", sagte IHS-Markit-Ökonom Phil Smith.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

Link: https://www.markiteconomics.com/Public/Release/PressReleases?language=de

DJG/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 05, 2021 04:05 ET (08:05 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.