DJ Markit: Stärkstes Wachstum im Euroraum seit 15 Jahren

FRANKFURT (Dow Jones)--Dank boomender Geschäfte in Industrie und Servicesektor hat die Eurozone im Juni das stärkste Wirtschaftswachstum seit 15 Jahren verzeichnet. Der Sammelindex für die Produktion der Privatwirtschaft der Eurozone, der Industrie und Dienstleistungen umfasst, stieg auf 59,5 Zähler von 57,1 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung berichtete.

Beim ersten Ausweis war ein Anstieg auf 59,2 Punkte gemeldet worden. Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses Werts erwartet. Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer des Markit-Instituts ein Wachstum, darunter deutet es auf ein Schrumpfen.

"Die wirtschaftliche Erholung in Europa hat im Juni einen Gang zugelegt, aber auch der Inflationsdruck hat zugenommen", sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson. "Die Dienstleister erhöhen aktuell ihre Preise so stark wie seit über 20 Jahren nicht mehr, da die Kosten in die Höhe schnellen."

Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicebereich stieg auf 58,3 Punkte von 55,2 im Vormonat. Der erste Datenausweis hatte einen Wert von 58,0 ergeben, dessen Bestätigung Ökonomen erwartet hatten.

July 05, 2021 04:09 ET (08:09 GMT)

