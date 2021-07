DJ Sentix: Deutsche Wirtschaft in der Hochkonjunktur

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutsche Wirtschaft befindet sich nach Einschätzung von Investoren in der Hochkonjunktur. Der vom Beratungsunternehmen Sentix erhobene Konjunkturindex steigt im Juli auf 33,8 (Juni: 32,9) Punkte, den höchsten Stand seit Februar 2018. Der Index der Lagebeurteilung erhöhte sich auf 37,8 (29,5) Punkte, während der Index der Erwartungen auf 30,0 (36,3) Punkte nachgab.

"Die wirtschaftlichen Öffnungsschritte im Dienstleistungs- und Handelsbereich befeuern auch in Deutschland die konjunkturelle Lagebeurteilung", schreibt Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner in der Veröffentlichung. Mit dem 14. Anstieg in Folge klettere die Lage auf den besten Wert seit November 2018.

Der Konjunkturindex des Euroraum stieg auf 29,8 (28,1) Punkte, wobei der Lageindex auf 29,8 (21,3) Punkte anzog, der Erwartungsindex aber auf 29,8 (35,3) Punkte zurückging.

Laut Hübner nähert sich die Wirtschaft einem "Punkt des maximalen Momentums". "Die Erwartungen der Anleger, dass sich diese gute Lage weiter verbessern kann, bleiben zwar noch klar positiv, sinken aber", schreibt er. Das sei vor allem für die Aktienmärkte von Bedeutung.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 05, 2021 04:30 ET (08:30 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.