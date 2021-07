DGAP-News: FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.: Anleihe 2021/2026 im Volumen von 8,9 Mio. Euro platziert



05.07.2021 / 11:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Zeichnun g s p hase erfol g reich beendet



Anleihe 2021/2026 im Volumen von 8,9 Mio. Euro platziert



Der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. hat seine neue Unternehmensanleihe (WKN: A3E5TK / ISIN: DE000A3E5TK5) im Volumen von 8,9 Mio. Euro erfolgreich platziert. Die Anleihe 2021/2026 ist mit einem festen jährlichen Zinssatz von 5,75 % sowie einer Laufzeit von fünf Jahren ausgestattet und notiert im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB). Valutatag ist der 5. Juli 2021. Die Emission umfasste ein freiwilliges Umtauschangebot für Inhaber der Anleihe 2016/2021 (WKN: A2AA03 / ISIN: DE000A2AA030). Die Umtauschquote inklusive Mehrerwerbsoption betrug rund 20 % bzw. 3,2 Mio. Euro. Im Rahmen des öffentlichen Angebots über die Webseite des Emittenten sowie über die FWB wurden insgesamt 5,7 Mio. Euro platziert. Sowohl der Umtausch als auch die Zeichnungen gemäß Mehrerwerbsoption sowie alle Neuzeichnungen wurden vollumfänglich zugeteilt. Christina Rühl-Hamers, Vorständin Finanzen, Personal und Recht des FC Schalke 04: "Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis der Emission und möchten uns bei allen Zeichnern herzlich bedanken. Vor dem Hintergrund der aktuellen sportlichen Situation entspricht das Platzierungsvolumen unseren Erwartungen. Die finanziellen Mittel aus der Anleiheplatzierung werden uns helfen, unsere Finanzierungsstruktur weiter zu stabilisieren - ebenso wie die jüngsten Erfolge beim Verkauf unserer Esports-Lizenz und dem Abschluss eines weiteren langfristigen Sponsoring-Vertrags, die die Werthaltigkeit unserer Assets und der Marke FC Schalke 04 unterstreichen." Die eingeworbenen Mittel dienen der Rückzahlung der Anleihe 2016/2021. Inhaber der auslaufenden Anleihe, die ihre Stücke nicht in die neue Anleihe 2021/2026 getauscht haben, erhalten ihr Geld plangemäß am 7. Juli 2021. Die Transaktion wurde von der IR.on AG als Kommunikationsberater begleitet.

Kontakt:

Dr. Anja Kleine-Wilde

Telefon: +49 209 3618-5430

E-Mail: wertpapier@schalke04.de Disclaimer: Diese Medieninformation stellt kein Angebot von Wertpapieren dar. Informationen zur neuen Unternehmensanleihe 2021 und zum Umtauschangebot sind im von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") gebilligten Wertpapierprospekts enthalten, der nach seiner Billigung auf der Website der Luxemburger Börse (www.bourse.lu) und auf der Webseite des FC Schalke 04 unter anleihe.schalke04.de veröffentlicht worden ist. Eine Investitionsentscheidung betreffend der Unternehmensanleihe 2021 und des Umtauschangebots darf ausschließlich auf Basis des gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die CSSF stellt keine Befürwortung des Emittenten oder der Qualität der Anleihe dar. Eckdaten der FC Schalke 04 Anleihe 2021/2026 Emittent: Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Emissionsvolumen: 8,9 Mio. Euro WKN/ISIN: A3E5TK / DE000A3E5TK5 Zinssatz (Kupon): 5,75 % p.a. Zinszahlungen: jährlich, erstmals am 5. Juli 2022 Laufzeit: 5 Jahre Rückzahlungskurs: Nennbetrag (100 %) Stückelung/Mindestanlage: 1.000,00 Euro Unternehmensrating B- (Creditreform Rating Agentur) Covenants Negativerklärung, Drittverzugsklausel Wertpapierart Inhaber-Schuldverschreibung Börsensegment Quotation Board, Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse Valuta 5. Juli 2021

05.07.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de