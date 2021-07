LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung unter britischen Dienstleistern hat sich im Juni etwas eingetrübt, allerdings von hohem Niveau aus. Der Einkaufsmanagerindex der Marktforscher von Markit fiel gegenüber dem Vormonat um 0,5 Punkte auf 62,4 Zähler, wie Markit am Montag in London mitteilte. Das sei der zweithöchste Stand seit Oktober 2013. Eine erste Schätzung wurde leicht nach oben korrigiert. Mit mehr als 50 Punkten zeigt der Indikator klar Wachstum an.

Laut Markit berichteten viele befragte Unternehmen von Kapazitätsengpässen und Personalmangel. Offenbar bereitet es den Firmen Schwierigkeiten, nach den monatelangen Corona-Beschränkungen wieder richtig in Fahrt zu kommen. Die Unternehmen hätten Probleme, mit der anziehenden Nachfrage Schritt zu halten, erklärte Markit./bgf/jsl/mis