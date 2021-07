Bonn (www.anleihencheck.de) - Die laufende Rendite von zehnjährigen deutschen Staatsanleihen fiel im Wochenverlauf von - 0,15 Prozent in Richtung -0,25 Prozent, so die Analysten von Postbank Research.Auch die Staatstitel mit vergleichbarer Laufzeit in den USA hätten sich in Renditegesichtspunkten im Wochenverlauf schwächer gezeigt. Am Markt schien sich die Überzeugung zu verfestigen, dass die kommenden Jahre von einem niedrigen Wachstum sowie einer stabilen Inflation geprägt sein werden, so die Analysten von Postbank Research. Ob sich diese Sichtweise bewahrheite, sei von manchem Analysten bezweifelt worden; sie würden eher von einem beginnenden Aufschwung mit anziehender Inflation (und Zinsen) ausgehen. (Ausgabe vom 02.07.2021) (05.07.2021/alc/a/a) ...

