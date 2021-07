Linz (www.anleihencheck.de) - Der Aufschwung in Kanada veranlasste die kanadische Notenbank (Bank of Canada, BoC) bereits im April das Anleihenkaufprogramm von 4 Mrd. CAD auf 3 Mrd. CAD anzupassen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die BoC erwarte für 2021 ein Wachstum von 6,5%. Die Inflation sei, wie in nahezu jeder Industrienation, über dem Zielwert der Notenbank. In Kanada sei das Zielband bei 1-3% Inflation. Im Juni habe die Inflation auf einem ZehnJahres-Hoch von 3,6% gelegen. Die BoC rechne damit, dass sich ab Mitte 2022 die Inflationswerte wieder im Zielband einpendeln würden. Der Leitzins solle mit 0,25% unverändert bleiben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...