Weinfelden (ots) - Mittelthurgau, führender Schweizer Anbieter für Reisen auf dem Fluss, präsentiert schon jetzt seine Excellence-Flussreisen 2022. Der Luxus der Langsamkeit auf den beliebtesten Fusschiffen der Schweizerinnen und Schweizer ist ab sofort buchbar. Das Plus für Reisegäste: der neue "FRÜH = FAIR-Rabatt". Excellence-Qualität für die kommende Saison gibt es jetzt zum Bestpreis und mit Frischluft-Technologie an Bord.Die Excellence-Saison 2022 ist eröffnet. Der günstigste Moment zum Buchen ist jetzt. Die neue Vorschau-Kollektion mit klassischen und aussergewöhnlichen Flussrouten quer durch Europa bietet ab sofort die Möglichkeit, sich die Lieblingskabine auf einem der elf Excellence-Schiffe zu sichern - und das zum Bestpreis. Erstmals gibt es den "FRÜH = FAIR-Rabatt", mit einem Preisabschlag bis 150 Franken pro Person auf den bereits reduzierten Sofortpreis."Aus der Tiefe der Schleusenkammer wieder ans Licht". Die vergangenen 15 Monate seien wie eine Schiffsschleusung gewesen, wo das Wasser abgelassen wird und das Schiff in die Schleuse sinkt, sagt Mittelthurgau-CEO Stephan Frei. "Aber wir haben einiges bewegt, da unten in der Schleusenkammer. Neue Ideen entwickelt, vor allem für noch authentischere und spannendere Landexkursionen. Wir sind sehr froh, die Zeit gut überstanden zu haben und weiter in unser Produkt investieren zu können." Investitionen tätigte das Unternehmen insbesondere im Gesundheitsschutz. Die gesamte Excellence-Flotte wurde mit der Pure-Air-Ionisierungstechnik (https://www.mittelthurgau.ch/durchatmen) nachgerüstet. Diese reinigt die Innenräume von virentragenden Aerosolen und Keimen. Vor wenigen Tagen habe die Excellence-Flotte wieder Fahrt aufgenommen. "Ein wirklich gutes Gefühl", so Frei.Der feine Unterschied - mehr denn je. Qualität in allen Belangen - das verbindet die Flussschiffe der Badener Familienreederei Swiss Excellence River Cruise. Die Interieurs sind von Nazly Twerenbold gestaltet: behaglich und stilvoll, mit viel Raum für Begegnung und persönlichen Rückzug - wie gemacht, um auch 2022 das gute Leben an Bord der kleinen Schweizer Grandhotels zu feiern und den neugierigen Blick auf die Welt miteinander zu teilen."Die beste Küche auf dem Fluss" - diesen Anspruch erfüllt Excellence jetzt mit noch mehr kulinarischen Optionen: Barbecue an Deck, ein köstlicher Light Lunch, den Reisegäste am Lieblingsort ihrer Wahl an Bord geniessen dürfen, noch mehr regional inspirierte, vegetarische und vegane Menüs. An Bord der Excellence Adria, der neuen Yacht in Kroatien, steht einer der talentiertesten Jungköche des Landes am Herd.Infos und LinksDie 92-seitige Vorschauausgabe 2022 ist ab sofort erhältlich auf mittelthurgau.ch/katalogeDas optimierte Schutzprogramm '21 mittelthurgau.ch/covid19Reisebestimmungen an Land, wann und wo legt Excellence ab? mittelthurgau.ch/ablegen