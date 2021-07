Der Druck auf Binance steigt. Nach Behörden in Großbritannien, Japan, Kanada, den USA und Deutschland haben jetzt auch Thailand und die Caymaninseln der Kryptobörse den Kampf angesagt. Rund um den Globus haben Regulierungsbehörden die populäre Kryptobörse ins Visier genommen. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hatte in Deutschland im April ein Ermittlungsverfahren gegen die deutsche Binance-Tochter eingeleitet. Die britische Finanzmarktaufsicht hat erst in der vergangenen Woche angekündigt, die Tätigkeit der Tochter Binance Markets einzuschränken. ...

