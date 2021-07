NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Alstom vor einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Untermauert durch einen ehrgeizigeren Ton bezüglich der nach der Übernahme der Bahnsparte von Bombardier erreichbaren Synergien dürfte sich das Management optimistisch zu den mittel- bis langfristigen Zielen äußern, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Montag vorliegenden Studie. Kurzfristig könnte der Aktienkurs des Transport- und Bahntechnikunternehmens aber eher auf die für 2022 in Aussicht gestellte Barmittelentwicklung reagieren./la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2021 / 15:13 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2021 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0010220475

