Wenige Tage nach dem Börsengang des Fahrdienstleisters Didi Global in New York, ordnet die chinesische Cybersecurity-Behörde die Löschung der App an. Die Anleger sind schockiert und ein Kurseinbruch scheint vorprogrammiert. Derweil knöpfen sich die Aufseher weitere Firmen vor, darunter auch jene, die aktuell zu den Lieblingen der Fondsprofis zählt.Chinas Internet-Aufseher lassen ihre Muskeln spielen: Am Sonntag ordnete die Behörde die Löschung der Didi-App in den heimischen App-Stores an, nachdem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...