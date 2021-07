Hannover (www.anleihencheck.de) - Das Kreditinstitut Compagnie de Financement Foncier (CFF) wurde 1999 von der Crédit Foncier de France (CF) gegründet, um der geänderten Gesetzeslage zu entsprechen, so Dr. Frederik Kunze von NORD/LB.Die Wurzeln des Mutterkonzerns (100%) würden sich bis ins Jahr 1852 zurückverfolgen lassen, als CF von der französischen Regierung gegründet worden sei. Seit 1999 agiere CF als privates Finanzinstitut und sei seit 2010 eine 100%ige Tochtergesellschaft der BPCE S.A. Die Hauptaufgabe bestehe damals wie heute in der Immobilienfinanzierung, unter anderen im sozialen Wohnungsbau und in der Finanzierung des öffentlichen Sektors. Das Institut habe eine Bilanzsumme von EUR 68,5 Mrd. (FY/2020). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...