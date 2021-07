Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Deutsche Bundesanleihen und amerikanische Schatzanweisungen erzielten in der Berichtswoche vom 28. Juni bis 2. Juli 2021 Kursgewinne, so die Experten von Union Investment.Die Zinskurve in den USA habe über die langen Laufzeiten, dort sei der Renditerückgang (minus zehn Basispunkte) am stärksten gewesen, etwas flacher tendiert. Auf der Bundkurve sei es ab sieben Jahren Laufzeit zu einer Parallelverschiebung nach unten gekommen (sechs Basispunkte). Die richtungsweisenden Bundesanleihen mit zehn Jahren Laufzeit hätten mit minus 23 Basispunkten rentiert. ...

