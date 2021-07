Hannover (www.fondscheck.de) - Der Asset Manager Bantleon baut seine Betreuung von Vertriebspartnern in Deutschland und Österreich aus, so die BANTLEON AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Dafür ergänzt Patrick Schiller seit 1. Juli 2021 den Partnervertrieb als Vertriebsdirektor Süd. Simone Kleinfeld ist zur selben Zeit als Vertriebsmanagerin gestartet, um Bantleon bei Marketing, Kommunikation und im Partnervertrieb zu unterstützen. ...

