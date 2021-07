Wien (www.fondscheck.de) - Die Fondsgesellschaft Allianz Global Investors knüpft eine Partnerschaft mit dem Vielflieger- und Prämienprogramm Miles & More, so die Experten von "FONDS professionell".Bei der Geldanlange in Fonds sollten Teilnehmer Prämienmeilen sammeln können, heiße es in einer Mitteilung. Das Angebot stehe nicht nur in Deutschland, sondern erstmals auch in Österreich und der Schweiz zur Verfügung, so die Gesellschaften. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...